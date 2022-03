Pietro Paolo Virdis, ex giocatore rossonero, quest’oggi ha rilasciato una breve intervista a Il Mattino, parlando in particolare del big match di serie A che si terrà allo stadio Maradona di Napoli domenica sera, e che vedrà impegnati il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli in una sfida che vale molto per entrambe le squadre. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Sono felicissimo di questa sfida e che ci sia questa lotta a tre per lo scudetto dopo tanti anni di campionato scontato. Potrebbe accadere di tutto, e così è più interessante.

Il Napoli era partito fortissimo, poi ha perso un po’ di punti a causa dei vari infortuni. Ora però sono in ripresa, è una lotta ancora aperta”.

Virdis ha poi detto la sua anche su alcuni giocatori del Napoli:

“Osimhen? Onestamente non lo conoscevo, ma ha una grande forza fisica e un’ottima capacità tecnica. Possiamo definirlo già un giocatore completo. Poi, c’è Fabian Ruiz, tutto sinistro, e di certo non lo scopro io. Ma nel Napoli c’è un giocatore di cui sono letteralmente innamorato, che è Mertens“.