Quest’oggi, sul Corriere del Mezzoggiorno, è stato pubblicato un articolo nel quale è stato messo in evidenza l’effetto positivo che Spalletti ha avuto sulla sua squadra. L’allenatore ha infatti un forte impatto sui suoi giocatori, motivandoli ed entrando di fatto nei loro cuori. Questo è quanto riportato sull’odierno editoriale del quotidiano:

“Spalletti è entrato nei cuori dei suoi ragazzi, si vede anche dall’esultanza di domenica sotto il settore ospiti, con la corsa e l’abbraccio con Rrahmani. Non è la prima volta che la gioia di fine partita esprime l’unità del gruppo, basta ricordare i festeggiamenti per la vittoria a San Siro contro il Milan o il tuffo di Spalletti in campo dopo il successo contro il Leicester”.