Garics: “Bravo Spalletti a far sentire tutti importanti”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex azzurro Gyorgy Garics che ha parlato della stagione degli uomini di Spalletti. Ecco quanto detto:

“La cosa più difficile di fare l’allenatore è trovare la soluzione e dare il minutaggio giusto per far sentire tutti importanti. Tutti devono tenere dentro la voglia, ed alla fine il resto uscirà fuori. Spalletti è uno della vecchia scuola. Un esempio è anche la sua Roma, che era una delle squadre più belle da vedere, perché giocava a pallone. In questo caso è importante il gruppo, è un allenatore come con Mourinho o Ancelotti da questo punto di vista. Sta creando un gruppo che è contento e voglioso di portare a casa risultati”.