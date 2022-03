Daino su Di Lorenzo: “Ha un ruolo fondamentale: fermare le ripartenze del Milan”

Daniele Daino è stato ospite nel corso della trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. L’ex difensore di Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare l’imminente sfida tra le due squadre. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sullo scontro Leao-Di Lorenzo: “Leao è l’arma in più del Milan, ti spezza la partita con le sue accelerate devastanti. Se Di Lorenzo riuscisse a fermare queste accelerate potrebbe diventare fondamentale. Il Napoli deve entrare in campo con più convinzione e credere nella sua forza. Il fatto di giocare al Maradona una partita così, i partenopei devono giocarla con uno spirito libero, senza alcuna paura perché ha le qualità per giocarsela fino in fondo. Se Napoli e Milan, però, dovessero pareggiare bisogna stare attenti anche alla Juventus. Avere il fiato sul collo dei bianconeri non è semplice se continua a vincere“

Sui Inter e Milan: “L’Inter sta attraversando un momento difficile dato da un calo fisico. L’Inter ha galoppato forte per due mesi, sono meno lucidi e non riescono a concretizzare quel poco che gli capita. Il Milan ha pagato il fatto di dover giocare quasi sempre con gli stessi uomini. Diversi sono stati gli infortuni, non aveva sostituti in ruoli fondamentali, come il centrocampo. Quando non riesci a far rifiatare alcuni giocatori, queste cose poi e paghi. Questa è un’occasione per il Napoli”