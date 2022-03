De Canio: “L’ingresso di Lobotka a Roma ha cambiato le cose a centrocampo. Su Osimhen e Zielinski…”

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“La vittoria contro la Lazio ha dato una carica in più al Napoli, magari adesso il vento girerà a favore degli azzurri. Penso che i calciatori siano consapevoli di potersela giocare per lo scudetto. A Roma l’ingresso di Lobotka ha cambiato le cose a centrocampo, deve giocare lui insieme a Fabian. Zielinski? Attualmente sta vivendo un momento un po’ cupo, ma resta un giocatore importante. Osimhen, ad esempio, può esaltarsi grazie ad interpreti come il polacco e lo spagnolo. Victor ha nelle sue corde la giocata individuale, ma bisogno sempre che gli altri giochino per lui. A Roma appena Insigne si è acceso è stato più facile gestire il pallone. Spalletti? La sua esperienza aiuta, dare due giorni di riposo alla squadra è stata una mossa intelligente”.