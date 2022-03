Il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma cavalca l’onda dell’entusiasmo e sente molto il clima che si respira intorno a questo Napoli. Così Auriemma commenta a Radio Marte:

“Ho fatto i calcoli per lo scudetto diciamo, il Napoli deve pensare solo a se stesso innanzitutto. Per quanto riguarda i punti ne basterebbero altri 34, considero dieci/undici vittorie ed un pareggio. In ogni caso il Napoli non dovrà essere così pragmatico e dare il massimo, domenica vale un pezzo di tricolore”.