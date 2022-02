Dopo 8 mesi di calvario, Eriksen è ritornato in campo

Nella giornata di ieri il tecnico del Brentford Thomas Frank aveva annunciato il ritorno in campo di Christian Erikesn. il danese, ricordiamo, è stato vittima di un arresto cardiaco in 12 giungo 2021 durante la partita degli Europei contro la Finlandia. Dopo un paio di amichevoli a porte chiuse, oggi al minuto 52 ha debuttato per la seconda volta nel calcio giocato. La tecnica e la visione non sono mancate nemmeno in questo spezzone, fondamentali per la salvezza delle Bees e per il ritorno ai Mondiali con la sua nazionale.