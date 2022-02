Ieri il Napoli di Luciano Spalletti ha preso una bella batosta, a causa dell’eliminazione dall’Europa League e dalla schiacciate sconfitta (2-4) in casa contro il Barcellona di Xavi.

Matteo Marani, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua a riguardo. Queste sono state le sue parole:

“Purtroppo non c’è stata partita, proprio come nel secondo tempo dell’andata. Forse in Napoli ha preso il Barça nel mese sbagliato, adesso i blaugrana sono molto forti, quasi quanto quelli del passato, e hanno ricordato di essere quelli che sono. In Liga sono quarti, se penso che gli azzurri di Spalletti sono una locomotiva in serie A sono molto colpito. Mi ha stupito in particolar modo la tecnica di questo Barcellona”.