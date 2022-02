Quest’oggi nell’edizione di Repubblica, si è parlato molto della partita di ieri sera Napoli-Barcellona, nella quale il Napoli di Luciano Spalletti è stata travolta dalla forza dei blaugrana con un sonoro 2-4 allo stadio Diego Armando Maradona. Come riportato dal quotidiano, la squadra azzurra ha giocato molto male, meritando la sconfitta in casa. Ecco quanto è stato scritto a tal proposito:

“Una figuraccia. Il sogno europeo del Napoli si trasforma in un incubo della peggiore specie. Il Barcellona domina al Maradona: vince 4-2 e annienta gli azzurri. Troppo pressing, troppo possesso palla (quello del Napoli impallidisce al confronto), troppa qualità per la squadra di Spalletti impaurita e incapace di rispondere alla forza dell’avversario. La partita di fatto finisce dopo appena 13′, il tempo che basta al Barcellona per guadagnare la qualificazione agli ottavi di Europa League realizzando due reti”.