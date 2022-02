Quest’oggi Riccardo Gentile, telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ha parlato in particolare della sconfitta del Napoli avvenuta ieri sera contro il Barcellona di Xavi e dei fischi che alcuni tifosi azzurri hanno rivolto al capitano Lorenzo Insigne nel momento in cui, sostituito per l’entrata di Petagna, è uscito dal campo nel corso del secondo tempo. Queste sono le parole di Gentile a riguardo:

“Spalletti fa giocare bene le sue squadre ma è anche un allenatore molto pratico. Il Napoli si è esposto molto con il palleggio dal basso, ostinandosi anche dopo aver perso tanti palloni in uscita, ma non credo che Spalletti non se ne sia reso conto. Ieri è stato il miglior Barcellona di Xavi e questo non ha certo aiutato gli azzurri. Le assenza di Lobotka e Anguissa sono state decisamente pesanti ma nel secondo tempo col passaggio al 4-3-3, il Napoli ha giocato molto meglio. Il Barcellona ha fatto grandissimi goal e grandi giocate che vanno solo applaudite. Faccio fatica a comprendere i fischi ad Insigne visto che il pubblico di Napoli aveva metabolizzato la sua scelta. I fischi non sono stati tanti, ma chi ha fischiato credo abbia sbagliato per quello che Lorenzo ha dato a questa maglia”.