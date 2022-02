Mertens nel postpartita: “Assenza di carattere? Non è così”

Anche Dries Mertens è stato intervistato al termine della partita, queste le dichiarazioni del belga a Sky:

“Peccato per il risultato vista l’atmosfera dello stadio anche, poteva essere una bella giornata ma loro hanno fatto una grande partita. Non dobbiamo abbassare la testa perché si torna in campo già domenica. Questa squadra non ha carattere? Non si tratta di questo, ci sono diversi fattori come gli infortuni e tante partite. Conosco la qualità di questo gruppo e la chance di domenica non si può buttar via. Bisogna alzare subito la testa e farsi trovare pronti, dopodomani si parte per Roma”.