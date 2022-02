Matteo Politano a SKY: “Pensiamo alla Lazio, siamo partiti male”

Matteo Politano è stato intervistato dai microfoni di Sky, dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona l’esterno del Napoli ha dichiarato:

“Siamo partiti malissimo e ci siamo complicati la vita da soli, quando affronti il Barcellona la partita è ostica perchè non ti fanno vedere il pallone. Tra pochi giorni potremo riscattarci contro la Lazio, dobbiamo ricaricare le pile per andar forte sul campionato. Oggi abbiamo capito l’importanza del reparto che lavora in sinergia, bisogna stare stretti e compatti. In questi pochi giorni ho lavorato con la squadra anche se non sono ancora al top ma sto cercando di essere sempre disponibile”.