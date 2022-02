Il Mattino: “Era scontato che in campo ci sarebbe stata una battaglia”

L’edizione odierna de Il Mattino ha attaccato lo spirito arrendevole e blando del Napoli in quel di Cagliari.

Secondo il quotidiano campano, infatti, era lecito aspettarsi una battaglia in campo da parte dei sardi: squadra che ha sempre dato filo da torcere al Napoli e con un atteggiamento guerriero che ha portato non pochi punti nelle ultime uscite. La disamina del quotidiano è impeccabile: “Com’è possibile che tutti, compreso Galileo, fossero a conoscenza del fatto che a Cagliari bisognava andare con lo scudo e con l’elmetto e solo Spalletti e i suoi non erano stati avvisati, come si evince chiaramente dalla circostanza che gli azzurri sono sbarcati in Sardegna con il cappellino di paglia modello Panama al posto dell’ elmetto e le infradito tempestate di Swarovski al posto dei tacchetti? Era scontato che in campo ci sarebbe stata battaglia”.

Insomma, il Napoli è andato in battaglia convinto di sopraffare il nemico senza l’uso delle armi.