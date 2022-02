Gazzetta: “Al Napoli manca quella mentalità vincente che risulta determinante”

Al Napoli manca una mentalità vincente in grado di decidere partite come quella di ieri.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbe mancato proprio questo aspetto ieri sera: “E poi c’ è il Napoli, che ha una squadra di ottima qualità ma, oltre ad aver speso parecchie energie in Europa come dimostrato a Cagliari, forse deve acquisire quella mentalità vincente che risulta determinante nella lotta per il titolo. A Napoli, storicamente, si è vinto poco, non c’ è dunque l’ abitudine al trionfo che nasce dall’ esperienza. È un fatto culturale. Dovrà essere Spalletti a convincere i suoi ragazzi delle loro enormi potenzialità”. Il Napoli ha le potenzialità per fare bene e per provarci ancora a lottare per il tricolore, ma occasioni fallite come quella di Cagliari lasciano un segno quasi indelebile nella speranza di chi vuole davvero riportare un trofeo di questo calibro in una città come Napoli che non ha mai smesso di sognare.