Il Mattino – Ospina si riscatta subito e salva il Napoli ben due volte

David Ospina ha commesso una grave ingenuità sul goal di Pereiro ma si è subito riscattato.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il portiere del Napoli ha subito dimostrato grande reattività con una prestazione davvero da urlo dopo aver floppato con la rete del vantaggio dei sardi: “Eppure, l’ errore clamoroso non ha compromesso la tenuta mentale di Ospina che nell’ arco di pochi minuti è riuscito a riscattarsi non una ma due volte. Reattivo su un colpo di testa ravvicinato di Deiola con la porta praticamente deserta, e ancor più attento su un tiro dal limite dell’ area di Marin partito indisturbato dalla propria metà campo. Risposta da campione vero quella del portiere colombiano che ha trovato il modo più opportuno per farsi perdonare. Prestazione di grande personalità da parte di Ospina, che invece di abbattersi ha saputo riscattarsi con due parate da fuoriclasse”. L’unico errore di Ospina è costato caro al Napoli, ma il pronto riscatto è stata una grande dimostrazione di leadership in campo.