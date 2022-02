Spalletti: “Si diventa forti vincendo sempre. Nuova regola goal in trasferta? La penso così”

Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha presentato così la gara di domani tra Barcellona e Napoli, soffermandosi anche sulla nuova regola dei goal in trasferta:

“Abbiamo un nome e una storia importanti, e dei tifosi che si aspettano tanto. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza pensare che questo sia un big match: si diventa forti vincendo sempre. Noi dobbiamo essere sempre gli stessi, altrimenti dobbiamo trovare il contesto per essere noi stessi. Dobbiamo giocare come sappiamo. La regola del goal non ci cambia nulla, dobbiamo segnare, anche perché con squadre di questo livello dobbiamo stare attenti ed equilibrati”.