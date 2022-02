L’ex allenatore del Napoli Walter Novellino è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a proposito del match con il Barcellona ha dichiarato:

“Il Napoli ha tutto per vincere e ci riuscirà, ci sono alte aspettative e sono convinto che gli azzurri porteranno a casa il risultato. Il Barcellona resta una grande squadra ma non da temere come in passato, il Napoli non deve temere nessuno”.