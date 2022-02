Termina la conferenza stampa

Che effetto le fa giocare al Camp Nou?

“Se iniziamo a pensare alla storia di questo club c’è il rischio di intimorirsi. Meglio dunque focalizzarsi sulla qualità della nostra squadra, pensare a fare quel calcio che abbiamo già fatto vedere. Le nostre capacità sono quelle lì

Come vede il Barcellona? Con il mercato è cresciuta in consapevolezza?

“Xavi è stato un giocatore e sarà un allenatore che conosce troppo bene il calcio, di quelli che sanno utilizzare tempi e spazi in campo. Lui, in un’intervista, ha parlato del bello e del buono del calcio e secondo me questa squadra ha già la sua qualità. Lui vuole riportare il Barça a tanti livelli e ho visto che è già a buon punto, per cui credo che ci riuscirà.

Affrontare un top club può ridare leggerezza anche per il campionato? E su Osimhen, ha i 90 minuti nelle gambe, se giocherà titolare?

“Sì, queste sono gare speciali, perché l’inter l’ho definita una figata. Questa gara è un dream match, sono gare così belle che ce le sogniamo, e attraverso queste gare risuciamo a capire la personalità e la qualità che abbiamo, a che livello siamo per poter essere al top. Per cui tenteremo di fare quello che sappiamo fare. Su Osimhen, ieri, a fine allenamento, non ha avuto nulla di muscolare, ha avuto un risentimento con gonfiore, l’ho lasciato fuori e lo valuto domani. Ma ieri non mi sono per nulla turbato”

Domani giocheranno titolari sia Mertens che Osimhen?

“Quest’estate abbiamo fatto una rosa dove tutti possono giocare con tutti, anche Petagna può giocare con uno dei due. E’ chiaro che il tipo di partita ci dirà chi schierare, bisogna anche avere equlibrio e sapersi muovere in tutte le situazioni di campo”.

Quanto mancherà Lozano?

“Noi siamo bravi così, non dipendiamo solo da uno; se manca una partita, allora la squadra perde e si dimentica che squadra è. Sappiamo che Lozano è un’assenza importante e quando tornerà, avremo bisogno dei suoi strappi, ma questa squadra può sopperire a tutte le assenze”

Domani vorrete dominare o segnare in contropiede? Il Barça ha subito tanti goal in ripartenza

“Noi faremoo la nostra partita, non useremo una tattica speciale, ad hoc per i blaugrana. Noi cerchiamo di giocare come sappiamo, poi sappiamo che in alcuni momenti difenderemo e proveremo a sfruttare gli spazi”

Va bene affrontare il Barcellona ora oppure è troppo presto?

“Se voglliamo vincere la competizione e donare un trofeo alla città, dobbiamo essere pronti a tutti. Non possiamo decidere noi con chi e quando giocare”

Come approccia la sfida una squadra vincente? E influirà sul turno la nuova regola dei goal?

“Ma io non parlo spesso di mentalità vincente, dico che dobbiamo essere riconoscibili: abbiamo un nome importante, con dei tifosi che si aspettano tanto, con una storia importante. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza pensare che questo sia un big match: si divenyta forti vincendo sempre. Noi dobbiamo essere sempre gli stess, altrimenti dobbiamo trovare il contesto per essere noi stessi. Dobbiamo giocare come sappiamo. La regola del goal non ci cambia nulla, dobbiamo segnare, anche perché con squadre di questo livello dobbiamo stare attenti ed equlibrati”.

Domani serve più cuore o cervello?

“Serve un po’ tutto, serve corsa, qualità, saper riconoscere i momenti e dare tutto in campo”.

Inizia Spalletti

Termina Fabian

Domani i toiììuoi filtranti saranno decisivi per uscire dal pressing?

“Come ho detto, spero che riusciamo a comandare il match e a superare il loro pressing. Con la palla siamo più forti noi”.

Cosa succederà nel tuo futuro?

“Ho letto di alcune voci, seguo sempre con interesse le big di Spagna, ma ho ancora un anno di contratto e a Napoli sono felice”

Per te, il Napoli è il favorito per vincere?

“Non esistono favoriti, siamo due squadre che lotteranno fino alla fine, abbiamo due partite e speriamo che giocare in casa al ritorno sia un vantaggio. Ma io non so se siamo favoriti, sicuro vogliamo dare tutto”.

Cambia qualcosa se giochi con Lobotka e Anguissa?

“No, il nostro stile non cambia mai, indipendentemente da chi gioca. Il mister ci ha dato delle certezze importanti”

Il Barcellona di Xavi è meno squadra di voi. Può fare differenza il fatto che voi siete una squadra da più tempo?

“Hanno giocatori forti, magari non sono partiti benissimo, ma hanno fatto una bella squadra. Domani non cambia nulla, affrontiamo il Barcellona, dobbiamo rispettarli e non pensare che non sia più facile rispetto al 2020”

Busquets è stato criticato. Cosa ne pensi?

“Di sicuro io non lo critico mai, è un giocatore incredibile, un mago con la palla, ho giocato cob lui e sicuro non dirrò nulla contro di lui”.

Xavi ha detto che vuole vincere l’Europa League. Cosa pensi?

“Ci sta, sono una squadra forte e una squadra importante, hanno dei giocatori forti, ma anche noi vogliamo vincere, a partire da domani”

Domani vorrete dominare con il possesso o difendere e ripartire?

“Noi e il Barcellona siamo due squadre che amiamo palleggiare, sappaimo che sarà una guerra, ma speriamo di venire ad imporci con il possesso palla”

Quante vale l’Europa League pervoi?

“Vale tanto, vogliamo vinvcere tutte le partite, è un trofeo difficile, Speriamo di vincere domani; sarà una gara difficile, ma speriamo di superare il turno”

Quali sono le tue sensazioni?

“Sarà una partita speciale, soprattutto per il mio paese; lotterò contro Pedri, un mio concittadino, e lui sta già maturando come calciatore e come persona. Domani sarà una gara speciale”.

Parla Fabian

Luciano Spalletti e il centrocampista Fabian Ruiz parleranno da Barcellona e introdurranno la sfida contro i blaugrana.