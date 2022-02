Cassano su Mourinho: “trova sempre pretesti per giustificarsi”

L’ex calciatore del Real Madrid, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv soffermandosi anche su José Mourinho. Queste le sue parole:

“Se il portoghese, in conferenza stampa, dice che il Sassuolo è più forte della Roma, la cosa mi preoccupa non poco. Già butti i giocatori nella m*rda e butti benzina sul fuoco. E analizzando il suo lavoro: nel primo mese ha entusiasmato con qualche idea, poi è tornato quello del Tottenham senza idee né un progetto. Non sappiamo dove vuole portare questa squadra”.

Antonio Cassano ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Mourinho ha avuto sempre una grande empatia con i giocatori, ora sta portando il gruppo allo sfinimento mentale e fisico con tanto di grandi figure di m*rda. Sono stato a Roma, ho parlato con i tifosi che ce l’avevano con tutti, tranne che con Mourinho. Questo perché lui è molto bravo a far passare ciò che lui vuole ed è molto credibile agli occhi dei semplici tifosi. E trova sempre pretesti pe gius