Valdifiori: “Contro l’Inter e mi è piaciuto particolarmente Stanislav Lobotka”

L’ex centrocampista del Napoli, Mirko Valdifiori, è intervenuto nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss:

“Sono in cerca di una squadra dopo la scelta, condivisa dal Pescara, di separarmi con il club abruzzese. Sono pronto, mi alleno e penso di essere in buonissima forma”. Poi sul Napoli: “Ho visto la partita degli azzurri contro l’Inter e mi è piaciuto particolarmente Stanislav Lobotka. La cura Spalletti gli ha fatto bene, è diventato un calciatore di primissima fascia. Forse con Gattuso non aveva la necessaria fiducia”.

Su Barcellona-Napoli: “Sarà una partita insidiosa. In casa loro vorranno passare il turno, ma il Napoli non dovrà snaturarsi, ma giocare come sa. Mancheranno due calciatori importanti come Lobotka e Politano, ma l’organico degli azzurri è molto competitivo e Luciano Spalletti ha dei sostituti all’altezza della situazione”.

Su Napoli-Inter: “Nonostante il pareggio il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra. L’obiettivo resta un obiettivo raggiungibile anche perché mancano tante partite al termine della stagione”.