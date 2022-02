Vieri sul Napoli: “Se gioca per vincere può fare un brutto scherzo ai nerazzurri”

All’interno della Bobo Tv in onda sul suo canale ufficiale, l’ex attaccante dell’Inter ed attuale opinionista, Christian Vieri, ha parlato della sfida Scudetto delle 18 tra Napoli e Inter:

“Se il Napoli per vincere, perché ha la possibilità di vincere per come è forte, può battere l’Inter e vincere lo Scudetto. Gli azzurri devono fare la loro partita e cercare di riaprire il campionato mettendo pressione ai nerazzurri. Contro le squadre più deboli la compagine di Inzaghi difficilmente sbaglia, il Napoli deve cogliere quest’occasione per guadagnare punti…”.