Si avvicina la super sfida di Serie tra Napoli e Inter; alle ore 18 le due squadre saranno in campo allo stadio Diego Armando Maradona per contenersi una “fetta consistente” di scudetto. Fra non molto Luciano Spalletti scioglierà i dubbi di formazione, relativi soprattutto ai calciatori rientranti dalle nazionali.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky sport, il tecnico toscano dovrebbe dare spazio a Kalidou Koulibaly e lasciare inizialmente fuori Zambo Anguissa. In difesa il posto del senegalese verrà liberato da Juan Jesus, mentre a centrocampo ci sarà la conferma di Stanislav Lobotka insieme a Fabian Ruiz. In porta è confermatissimo Ospina, nessun cambio in difesa ad eccezione di KK, mentre davanti spazio a Politano, Zielinski, Insigne ed Osimhen.