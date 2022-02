Terminato poco fa il primo tempo all’Olimpico tra Lazio e Bologna, con il risultato parziale di 1-0 per la squadra allenata da Maurizio Sarri. Per il momento decide un rigore di Ciro Immobile, fischiato dall’arbitro Piccinini al 12′ per fallo di Soumaro.

Partita con non tantissime emozioni al Roma, con la squadra di Sarri che ha cominciato a spingere sin dai primi minuti, per poi lasciar spazio a possesso palla e gestione della partita dopo il rigore realizzato dal natìo di Torre Annunziata.