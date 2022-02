La Serie A verso il commissariamento: la FIGC blocca il rinvio dello statuto

La Lega Serie A verso il commissariamento ad acta in attesa di un nuovo presidente. Come riportano i colleghi di Calcio e Finanza, la FIGC sarebbe contraria, infatti, alla richiesta della Lega di posticipare la richiesta i termini per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale.

Se entro in 15 febbraio non sarà adeguato il nuovo statuto, il massimo organo calcistico nazionale sarebbe pronto ad istituire una figura provvisoria per questo tema. Per il 24 marzo, invece, scadranno i termini per l’elezione di un nuovo presidente, carica orfana dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino e attualmente occupata pro tempore da Luca Percassi. In tal caso, la Federcalcio nominerà un commissario straordinario per tutta la Lega.