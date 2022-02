Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di sabato tra i partenopei e l’Inter: “I giocatori capiranno da soli l’importanza del match. L’obiettivo di Spalletti è quello di far capire ai giocatori che non è la battaglia decisiva ma una gara, che come tutte le altre, dà 3 punti”.