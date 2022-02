Napoli, confermatissimo Anguissa: le cifre del riscatto

Frank Zambo Anguissa ha conquistato la fiducia del Napoli in pochi mesi, qualcuno sostiene fin dalla prima apparizione contro la Juventus, il centrocampista del Camerun è destinato dunque a restare all’ombra del Vesuvio. Il calciatore è stato prelevato in prestito dal Fulham in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni, stando a quanto riportato da TMW, gli azzurri potrebbero invece chiedere uno sconto. Il club di De Laurentiis avvierà i contatti con gli inglesi per regalare ufficialmente a Spalletti il suo centrocampista. Anche qualora il Fulham rifiutasse la proposta del patron dei partenopei, non è da escludere il pagamento totale dei 15 milioni pattuiti.