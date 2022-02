Marco Tardelli, ex calciatore e campione del mondo ’82, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole:

“Lotta Champions? L’Atalanta gioca molo bene ma forse non è abituata a stare lassù, anche se ultimamente ha avuto molta sfortuna. La Juventus è in ritardo, ma Allegri ci ha abituato a rimonte clamorose. Adesso bisogna fare di più, sebbene sia impossibile puntare allo scudetto quest’anno. Penso che Inter, Milan e Napoli siano difficilmente avvicinabili“.

Sul Napoli “Spalletti non ha perso la calma nei momenti di difficoltà, del resto lui è uno bravo, ed è stato aiutato anche dai suoi calciatori, ai quali vanno fatti i complimenti. Gli azzurri hanno molte chance di vincere lo scudetto, adesso rientreranno anche i giocatori dalla Coppa d’Africa super motivati. Sabato può arrivare la vittoria contro l’Inter, che in caso di vittoria nel derby probabilmente avrebbe già chiuso i conti. Milan? Non va sottovalutata per il primo posto, ma attualmente credo che sia un poco indietro”.