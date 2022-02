CdM – Napoli-Inter non è solo la sfida scudetto: il motivo

C’è attesa per Napoli-Inter in programma questo sabato alle ore 18:00 al Maradona. Una sfida tutta scudetto che farà sognare i tifosi. Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio ad entrambe le squadre scrivendo:

“L’Inter ha il miglior attacco con 54 gol fatti in 23 partite, il Napoli sui gol fatti è dietro! Ha il quarto reparto offensivo insieme all’Atalanta, con nove reti realizzate in meno. Il punto di forza della squadra di Spalletti è la solidità difensiva, gli azzurri hanno la miglior difesa del campionato con soli sedici gol subiti, in Europa soltanto il Manchester City ha fatto meglio con quattordici reti incassate. Il dato straordinario è che il Napoli ha portato a casa questi numeri anche senza Koulibaly assente dal 1 dicembre. Kalidou contro l’Inter ci sarà, è atteso a Castel Volturno tra oggi e domani insieme ad Anguissa che è stato liberato lunedì dal Camerun”.