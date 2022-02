Milik: “Non ho mai pensato di andarmene dal Marsiglia”

Arek Milik ha confessato le sue intenzioni future e ha chiarito anche la situazione Juventus:

“Non ho mai pensato di andarmene, e non voglio lasciare o lasciare un club nel modo sbagliato solo perché non sto giocando. L’ho vista come una sfida, sapevo che avrei avuto l’opportunità di dimostrare le mie qualità, di giocare di nuovo e ho lavorato su me stesso”. Ha evidenziato l’ex attaccante del Napoli nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

Inoltre, il polacco Milik, ha aggiunto: “Non volevo andarmene, né in questo mercato, né in quello precedente, sto bene in questo club. Per il momento, sono sotto contratto con l’OM e mi concentro solo su questo”. Ha assicurato Arkadiusz Milik sul suo futuro al Marsiglia. Il calciatore è stato accostato anche alla Juventus nelle sessioni di mercato precedenti, ma adesso i bianconeri hanno puntato tutto su Vlahovic e difficilmente torneranno sulle sue tracce in un futuro prossimo per rinforzare l’attacco.