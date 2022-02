Coppa D’Africa, Anguissa conquista il terzo posto con il Camerun

Ieri sera si è giocata la finale per il terzo e il quarto posto della Coppa D’Africa con protagoniste il Camerun di Andrè-Franck Zambo Anguissa, padrone di casa, e il Burkina Faso, vera e propria sorpresa del torneo. Gli ospiti sembravano averla portata a casa conducendo la gara per 0-3, ma i Leoni Indomabili con una grande rimonta sono riusciti a pareggiare il match e poi portarselo a casa ai calci di rigore. Il centrocampista del Napoli, però, è partito dalla panchina e non è sceso in campo. Questa sera alle 20:00 ci sarà la finale tra l’Egitto e il Senegal di Kalidou Koulibaly.