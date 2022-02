Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Italiano e Sarri

Alle ore 20:45 la Fiorentina di Italiano e la Lazio di Sarri scenderanno in campo al Franchi per il terzo anticipo di Serie A. Entrambe le squadre sono a quota 36 punti in classifica, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, ma i viola hanno una partita in meno. Di seguito le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Cabral, Callejòn.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.