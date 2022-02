Spalletti teme il Venezia, in mente le sconfitte con Empoli e Spezia

Dalle parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-partita si nota tutto il timore del tecnico toscano della gara contro il Venezia. “E’ da queste gare che c’è il gap con l’Inter” ha detto. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli ha già riscontrato il problema di perdere punti contro le piccole, come le due sconfitte interne contro Spezia ed Empoli e adesso l’allenatore azzurro vuole mettere in guardia i suoi a non fargli sottovalutare l’avversario e batterlo per avvicinarsi ai nerazzurri proprio prima dello scontro diretto in programma sabato alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.