Dalla Colombia – Ospina ai ferri corti con il ct Rueda, l’azzurro minaccia di lasciare la sua nazionale

La nazionale colombiana rischia seriamente di non qualificarsi ai Mondiali dopo gli ultimi risultati. Complice della debacle è stato, chiaramente in parte, anche un grave errore di David Ospina nel match contro il Perù. Secondo le notizie che arrivano dalla Colombia, precisamente da El Futbolero, il rapporto tra il portiere azzurro e il ct Rueda si sarebbe incrinato in maniera quasi irrecuperabile. Ospina avrebbe minacciato persino di non rispondere alle prossime convocazioni. Una situazione ai ferri corti che pare risolvibile soltanto con l’uscita di scena di uno dei due.