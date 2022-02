Pezzella: “Napoli? Mi manca tantissimo, come a tutti i napoletani”

L’esterno dell’Atalanta, Giuseppe Pezzella, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua Napoli, città dove è nato e cresciuto prima di diventare calciatore professionista. Queste le sue parole:

“Napoli mi manca moltissimo, come a tutti i napoletani. Siamo gente con delle forti radici come i bergamaschi e credo che anche per loro sia la stessa cosa quando sono lontani.

Zamparini? La sua morte mi ha fatto stare molto male. E’ stato lui ad avermi lanciato nel mondo del calcio con il Palermo quando avevo solo 15 anni ed il mio esordio non lo dimenticherò mai, nonostante la sconfitta contro l’Atalanta per 3-0″.