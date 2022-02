Fabian Ruiz è certamente uno dei migliori lavori di Luciano Spalletti. Il centrocampista spagnolo è fiorito come non mai sotto la gestione del tecnico di Certaldo, ed è autore fino ad ora di una stagione ben al di sopra della media.

In uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, mette in mostra le sue nuove scarpette: delle Adidas Copa. Il giocatore a novembre è entrato a far parte del team Adidas, suo attuale sponsor tecnico.