Bertotto: “Da Spalletti ho appreso la gestione del gruppo. Il Napoli è in buone mani

Valerio Bertotto, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Si è parlato principalmente di Luciano Spalletti, che ha allenato proprio il giocatore in questione.

“Quando all’Udinese è arrivato Spalletti, io ero già un calciatore affermato, da lui ho imparato la gestione del gruppo. Con lui arrivammo quarti, è un tipo passionale come me, ci scontrammo in alcune occasioni, ma furono degli scontri costruttivi”.

“Spalletti? Il mister sa fare calcio. La squadra è partita bene, poi ci sono state delle difficoltà evidenti, ma adesso il Napoli si sta riprendendo. Il segreto sta nell’equilibrio ma i campani sono in ottime mani perché Spalletti è un grandissimo allenatore. Venezia? Giocare al Penzo non è mai facile. L’arrivo in battello fa sembrare quasi che sei li per fare un a gita. Ma la realtà è diversa, bisogna rimanere concentrati per la gara. Questo a mio modo di vedere è uno dei motivi per cui molte squadre soffrono su quel campo”.