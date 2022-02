Un altro mese con una nuova mascherina per Osimhen: i dettagli

NAPOLI. Un altro mese con la mascherina sul viso e poi basta. Manca davvero poco per Osimhen affinché possa andare in campo senza fastidi sullo zigomo che gli venne rotto da Skriniar lo scorso 21 novembre. L’ attaccante nigeriano ha ricevuto un’ altra protezione studiata dal professor Ruggiero che gli permetterà di giocare senza troppo stress a partire dalla sfida di domenica in casa del Venezia. Passeranno 77 giorni precisi dalla quella sfortunata partita contro i campioni d’Italia dove finì incredibilmente ko. Il colpo fu così duro che la faccia di Osimhen si ruppe in più punti. Per forza di cose dovette sottoporsi ad un intervento dal dottor Tartaro. Dopo il riposo da programma tornò in campo per allenarsi. A frenarlo pure il Covid. Il peggio, però, sta passando e per il match casalingo del 6 marzo contro il Milan potrebbe scendere in campo senza mascherina. A riportare la notizia è il quotidiano Il Roma.