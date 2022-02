CorrSport – Il Napoli fa fuori Tuanzebe: il difensore è stato escluso dall’Europa League

Axel Tuanzebe non farà parte della lista degli azzurri impegnati in Europa League.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il suo posto sarebbe stato preso da Ghoulam in vista del Barcellona: “Alla fine è il nuovo e unico acquisto di gennaio a restare fuori. Axel Tuanzebe non è stato inserito nella lista che il Napoli ha presentato ieri all’ Uefa in vista della doppia sfida di Europa League con il Barcellona, valida per i sedicesimi, in programma tra il 17 (al Camp Nou) e il 24 febbraio (al Maradona): Ounas è stato confermato e al posto di Manolas, ceduto all’ Olympiacos a gennaio, è stato inserito Ghoulam, a sua volta escluso dall’elenco della fase a gruppi”.

Una scelta puramente tecnica che, secondo il quotidiano sportivo, è stata motivata dalla presenza di tre difensori centrali e di un solo terzino sinistro ovvero Mario Rui.