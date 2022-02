CorrSport – ADL costretto a tagliare il monte ingaggi: undici calciatori costano 58 milioni lordi

ADL sarà costretto molto probabilmente a tagliare da subito il monte ingaggi dei calciatori del Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione de Il Corriere dello Sport, con un pizzico di sarcasmo: “Abbiamo undici giocatori sul tetto che scotta che costano 58 milioni lordi, ragguaglia Pasquale Pazienza giornalista on-line, e posso farvi i nomi. Annunciazione, annunciazione, declama don Ciccio portiere di palazzo. No, ‘a voce ‘e notte, no, implora Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Vi prego giornalista on-line, nun ghi vicino ‘e llastre pe’fa’ ‘a spia, supplica Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo, i nomi no. Tennessee Williams di Columbus, Mississipi, non comprende”. Il Napoli deve rientrare in verde dopo l’eclissi comportata dalla pandemia, i cui effetti stanno diventando sempre più devastanti per l’intera sistema calcio e la società azzurra rientra ampiamente in questo circolo vizioso. Ad ADL toccherà il compito di salvare la faccia con un’opera di ridimensionamento.