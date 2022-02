Napoli-Barcellona, prosegue la vendita dei biglietti: ampia disponibilità per la Curva A. In esaurimento due settori

Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida di Europa League tra Napoli e Barcellona, in programma giovedì 24 febbraio alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona, una settimana dopo l’andata del Camp Nou. Risulta ancora un’ampia disponibilità per la Curva A, mentre Curva B e Distinti Superiori vanno verso l’esaurimento.

Di seguito i prezzi:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00