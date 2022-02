CorrSera – Al Napoli servono necessariamente le reti di tre attaccanti

Il Napoli deve ritrovare le reti di tre uomini d’attacco al più presto.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui Politano, Insigne e Lozano avrebbero dato ben poco alla fase offensiva in termini realizzativi: “Dopo trenta gare ufficiali, Politano, Lozano e Insigne formano insieme un bottino di soli tredici gol. Si tratta di tre giocatori che hanno completato la scorsa stagione in doppia cifra e sono finora sotto la media. C’è bisogno di ritrovare la potenza

offensiva di queste tre risorse”. Tredici reti in tre calciatori è un dato da ribaltare completamente e che ha reso in questi mesi il Napoli dipendente quasi esclusivamente dallo stato di forma indiscutibile di Dries Mertens, Zielinski ed Elmas che hanno tenuto alto lo score della squadra pur con le assenze di Osimhen e degli attaccanti sopra citati. Nel girone di ritorno servirà l’apporto di tutti per portare a casa anche le partite più complicate.