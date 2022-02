La Repubblica: “Tuanzebe non ha intaccato le gerarchie difensive”

L’edizione odierna de La Repubblica si è focalizzata sull’esclusione di Tuanzebe dall’Europa League.

Il difensore appena arrivato dall’Aston Villa nella sessione di mercato invernale è rimasto come seconda scelta dei tre difensori “titolari”: “Il 24enne proveniente dal Manchester United finora ha disputato una sola partita contro la Fiorentina in Coppa Italia e in quella circostanza ha deluso in occasione del gol di Vlahovic (ora alla Juve). Tuanzebe non ha intaccato le gerarchie di Spalletti che ha puntato sulla coppia Rrahmani- Juan Jesus in assenza di Koulibaly”. Tuanzebe vorrà rifarsi al più presto, magari da subito nelle prime apparizioni in Serie A dopo l’unico match disputato al Maradona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: la decisione di tenerlo fuori dall’Europa League, ad ogni modo, rimane esclusivamente di natura tecnica.