Il Mattino – Osimhen e Vlahovic sfidano Ibra e Dzeko: lo scudetto passa per i numeri 9 delle big

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul nuovo scacchiere degli attaccanti in Serie A.

Il quotidiano campano si è soffermato sull’abbondanza degli attaccanti di prima fascia, ognuno dei quali predispone di qualità diverse. Osimhen e Vlahovic rispecchiano la linea verde, due attaccanti giovanissimi: il primo è un 98′ e il secondo un 2000′ ed entrambi vogliono azzannare il campionato e sfidare due veterani come Ibra e Dzeko: “Il menù è ricco: il fiuto del gol di Dzeko, la velocità di Osimhen, l’ esperienza di Ibrahimovic, la fisicità di Zapata e la fame di Vlahovic. Di tutto un po’. Per la gioia di allenatori e tifosi. Un po’ meno per quella di portieri e difensori che se li troveranno sulle proprie strade”.

Il Napoli potrà contare sul suo Victor, dimostratosi straripante quando condizione fisica e mentali sono state al top prima del brutto incidente di San Siro.