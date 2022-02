La Repubblica: “Luciano Spalletti è il Mario Draghi del Napoli”

L’edizione odierna de La Repubblica ha paragonato il ruolo di Spalletti nel Napoli a quello di Mario Draghi in politica.

Come riportato dal quotidiano, il ruolo del tecnico di Spalletti è altrettanto importante quanto quello dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri: “Spalletti è in particolare il “Mario Draghi” del Napoli: azzardando un paragone comunque calzante con la politica. De Laurentiis lo considera infatti indispensabile per traghettare la squadra verso mari migliori e si spiega così il comunicato ufficiale della settimana scorsa, con cui il club ha voluto blindare anche pubblicamente la posizione – peraltro già solidissima – del tecnico toscano”. Un paragone, questo, che riflette l’importanza del ruolo di mister Spalletti in questo nuovo Napoli che non può fallire l’ingresso tra le prime quattro regine del campionato di Serie A.

Spalletti e il Napoli sanno che l’obiettivo non si può fallire e che il ruolo dell’attuale tecnico è indispensabile per dare ai calciatori azzurri quella dose di sicurezza e di mentalità vincente che è spesso mancata nel passato.