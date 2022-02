Il direttore sportivo Giorgio Perinetti si schiera apertamente a favore dell’innovazione nel mondo del calcio, di seguito riportiamo il suo commento durante l’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il calendario asimmetrico non è una nostra novità, è già stato proposto altrove e non abbiamo alcuna esclusiva. Non li facciamo noi ma le pay tv per diverse esigenze”.