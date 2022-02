Piccola parentesi al Venezia per Luciano Spalletti nel 1999-2000, dove fu scelto da Zamparini per guidare i lagurani e domenica il tecnico di Certaldo sfiderà il suo passato.

L’attuale tecnico azzurro rimase per diciassette partita alla guida del club veneto, salvo poi essere esonerato per aver ottenuto una sola vittoria in due mesi ed essere sostituito da Beppe Materazzi.