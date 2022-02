CorrSport – Spalletti accoglie i rientri dei titolari: con il Venezia è duello tra Osimhen e Mertens

Luciano Spalletti può essere felice per i prossimi rientri di diversi calciatori chiave.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro riaccoglierà a breve Ospina, Anguissa e Koulibaly: “Mancano Koulibaly e Anguissa, arriveranno tra un po’, è solouna questione di giorni, e prima ancora si presenterà Ospina. E quindi c’ è una squadra tutta lì, da (ri)scoprire nella sua folgorante bellezza. Sulla formazione ci sono già le prime novità: “Stavolta, invece, Spalletti si può gustare le certezze che ha costruito con il proprio lavoro e con la sua psicologia, con quell’ impasto che ha trasformato Rrahmani e Juan Jesus, rispettivamente il terzo e il quarto del pacchetto dei centrali, nei titolari. In porta, la maglia sarà di Meret e sulle fasce, come gerarchia insegna, Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall’ altra. C’ è una bozza di formazione”.

Dalla trequarti in poi il capitano Insigne, Politano e Zielo sono sicuri del posto da titolare mentre Mertens e Osimhen si giocano una maglia: “E davanti a tutti, sembra di vederla la sagoma di Osimhen che ha voglia di esserci sin dal primo minuto, sono tre mesi che non tocca a lui. Mertens non indietreggerà di un centimetro, tenterà di creare imbarazzo in Spalletti: avercene problemi del genere”. Spalletti può godersi lo spettacolo, in parole povere.