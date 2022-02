CorrSport – Insigne insegue Hamsik nella classifica marcatori

Lorenzo Insigne vuole ritrovare la via del goal su azione dopo le 5 reti timbrate solo su rigore fino ad ora.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, questi mesi prima di lasciare Napoli dovranno essere memorabili e a Venezia il capitano del Napoli potrebbe ritrovare il goal: “Ma c’ è un orizzonte ampio nel quale perdersi, ondeggiando con la fantasia e provando a spazzare via la polvere dalla maglietta: l’ ultima volta in cui, distribuendo cuoricini a uso e consumo della telecamera per la sua famiglia, Insigne riuscì a segnare su azione, fu l’ 11 maggio scorso. Ed è come se quell’ attimo di felicità appartenesse a una vita fa. Cinque volte Insigne ma sempre e solo rigore.

Poi il focus: “Però c’ è stata un’ epoca, stagione 2016-2017, che le cose andarono più o meno alla stessa maniera: cinque gol sino alla ventunesima e poi, da quell’ attimo fatale in po’, altre tredici firme, riempiendo il curriculum vitae di prodezze che sono state necessarie (anche quelle, ovvio) per arrivare a centoquindici, sino a Maradona. Stavolta non è diverso e l’ insidia della pressione, dell’ idea di liberarsi di quella ossessione per lasciare di sé altri souvenir, resta soffocata da quella maturità mostrataripetutamente in queste dieci stagioni che sanno di Napoli e di lui”.

Il sogno del 24 è di agguantare Hamsik e avvicinarsi a Mertens: “Per l’imbarco nella propria favola, un tratto autobiografico da dedicarsi con fierezza, Insigne aggiungerebbe ben volentieri (almeno) altri sei gol, quelli necessari per sistemarsi al fianco di Hamsik e alle spalle diMertens, quelli probabilmente utili per infiocchettare con il nastro azzurro il proprio, ultimo regalo”.