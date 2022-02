Boniek, lo scudetto e i dubbi: “Juve, come hai fatto?”

Zibì Boniek ricopre attualmente la carica di vicepresidente UEFA ma non si nasconde nell’ultima intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli. Così l’ex calciatore durante “Radio Gol”:

“Il campionato italiano è tecnicamente complesso e da questo punto di vista è il migliore, sicuramente però dovrà migliorare in termini di infrastrutture. Per lo scudetto vedo Napoli e Inter, gli azzurri possono recuperare terreno e mettere in difficoltà i rivali. Vlahovic? Non so come abbia fatto la Juventus, è stato un grosso investimento economico, resta da vedere come reagirà il calciatore”.