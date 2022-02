KKN – Infortunio Lozano, tempi di recupero ancora indefiniti: il punto

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulle condizioni di Hirving Lozano. Il messicano, che nella partita di ieri ha subito una lussazione della spalla destra, è ancora in America in attesa di spostarsi poi a Napoli. Lo staff partenopeo e quello della nazionale del calciatore sono in continuo contatto per valutarne le condizioni.

Secondo quanto riportanto dall’emittente radiofonica, la lussazione è già stata ridotta e le esatte condizioni del calciatore verranno valutate solo al rientro in Italia. Sembra ancora troppo presto, secondo la redazione, sbilanciarsi sui tempi di recupero. Solo lo staff del Napoli, dopo averlo visitato, valuterà il periodo di riposo.